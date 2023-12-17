Продукты
SHF6S
Термостат защиты от замораживания, 6м DOFC/~250В/5(3)А
SHF6S

Термостат защиты от замораживания, 6м DOFC/~250В/5(3)А

Референс: SHF6S
Линейка SystemeBMSSens
Спецификация
Технические характеристики
EC011228 Датчик холода
Степень защиты (IP) IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040902987928513060 мм. 623г.
CAR
330шт.14680409029876620400310 мм. 19 632г.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Техническая документация SHF Термостаты защиты от замораживания - Руководство
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 323.9 kB
SHF Термостаты защиты от замораживания - Руководство
Д-ТР ТС-НВО ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.06280_23
Формат PDF
Размер 1.03 MB
Срок действия: 22/05/2023 - 21/05/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.06280_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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