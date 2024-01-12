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SM103003
Коммуникационный модуль I/O Modbus RTU
SM103003

Коммуникационный модуль I/O Modbus RTU

Референс: SM103003
Линейка SystemePLC IO200

Коммуникационный модуль I/O Modbus RTU Скорость передачи данных: По умолчанию: 9,6 Мбит/с Настраиваемая: 1,2; 2,4; 4,8; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 Мбит/с

Спецификация
Технические характеристики
EC001604 Полевая шина, децентрализованная периферия - коммуникационный модуль
Ширина 34 мм
Высота 90 мм
Глубина 67 мм
Подходит для функций безопасности Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091393943.76.810 см. 0.11кг.
BAG
212шт.46804091473998.220.425.5 см. 1.37кг.
CAR
360шт.24680409147393222742 см. 7.29кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог Система распределенноговвода/выводаSystemePLC IO200
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 4.74 MB
Система распределенноговвода/выводаSystemePLC IO200
Техническая документация Руководство по эксплуатации Система распределенного ввода/вывода торговой марки Systeme Electric серии SystemePLC IO200
Дата документа: 20/12/2023
Формат PDF
Размер 1.47 MB
Руководство по эксплуатации Система распределенного ввода/вывода торговой марки Systeme Electric серии SystemePLC IO200
2D чертежи Чертежи модулей системы распределенного ввода/вывода SystemePLC IO200
Дата документа: 20/12/2023
Формат DWG
Размер 1.44 MB
Чертежи модулей системы распределенного ввода/вывода SystemePLC IO200
Д-ТР ТС-НВО ЕАЭС N RU Д-CN.РА10.В.90246_23
Формат PDF
Размер 1.56 MB
Срок действия: 21/12/2023 - 20/12/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА10.В.90246_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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