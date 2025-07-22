Продукты
SM172EDM0800
Дискретный модуль ввода/вывода, 8 DI, 8 DO (реле)
Серия SystemePLC S172

Модуль ввода/вывода серии SystemePLC типа S172 совместимый с интеллектуальным реле SR2 и ПЛК S172. Напряжение питания: 24 VDC. Потребляемая мощность: не более 10 Ватт (0,5 А). Общее количество входов/выходов - 8. входов/выходов: 4 дискретных входа, 4 дискретных выхода (реле, 3 A). Без дисплея. Совместимость с пластроном: есть, глубина пластрона от 46 мм. Степень защиты: IP20. Габаритные размеры: 75x80x58. Температура эксплуатации: -20 - 55 °С.

Технические характеристики
EC001417 Логический модуль
Количество аналоговых входов 0
Количество цифровых входов 4
С релейным выходом Да
Напряжение питания постоян. тока (DC) 24-24
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091966946.710.69.2 см. 0.21кг.
