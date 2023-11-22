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SM252MESC
Контроллер SM252 1 порт EtherCAT, 1 порт Modbus, 1 порт CANopen
SM252MESC

Контроллер SM252 1 порт EtherCAT, 1 порт Modbus, 1 порт CANopen

Референс: SM252MESC
Линейка SystemePLC S250
Спецификация
Технические характеристики
EC000236 Модуль центрального процессора ПЛК
С дисплеем Нет
Высота 115 мм
Глубина 101 мм
Подходит для функций безопасности Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040902707313939121 мм. 269г.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог SystemePLC S250
Дата документа: 22/11/2023
Формат PDF
Размер 4.02 MB
Каталог SystemePLC S250
Техническая документация Руководство пользователя контроллеров SM250
Дата документа: 21/11/2023
Формат PDF
Размер 12.04 MB
Руководство пользователя контроллеров SM250
Техническая документация SystemePLC SM252MESC SM253CE10 модули контроллера - руководство
Дата документа: 27/10/2023
Формат PDF
Размер 300.18 kB
SystemePLC SM252MESC SM253CE10 модули контроллера - руководство
2D чертежи CAD файлы SystemePLC S250 в формате DWG
Дата документа: 16/10/2023
Формат ZIP
Размер 9.14 MB
CAD файлы SystemePLC S250 в формате DWG
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