Продукты
SM3AQ4
Модуль расширения S250 аналоговый - 4 выхода напряжение/ток SM3AQ4
SM3AQ4

Модуль расширения S250 аналоговый - 4 выхода напряжение/ток SM3AQ4

Референс: SM3AQ4
Линейка SystemePLC S250
Спецификация
Технические характеристики
EC001420 Аналог. модуль ввода/вывода ПЛК
Высота 115 мм
Глубина 101 мм
Подходит для функций безопасности Нет
Ширина 34 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040902733214039121 мм. 218г.
CAR
310шт.14680409027339252017.4 см. 2.36кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог SystemePLC S250
Дата документа: 22/11/2023
Формат PDF
Размер 4.02 MB
Каталог SystemePLC S250
Техническая документация SystemePLC SM3AQ аналоговые модули - руководство
Дата документа: 27/10/2023
Формат PDF
Размер 341.47 kB
SystemePLC SM3AQ аналоговые модули - руководство
Техническая документация Руководство пользователя контроллеров SM250
Дата документа: 21/11/2023
Формат PDF
Размер 12.04 MB
Руководство пользователя контроллеров SM250
2D чертежи CAD файлы SystemePLC S250 в формате DWG
Дата документа: 16/10/2023
Формат ZIP
Размер 9.14 MB
CAD файлы SystemePLC S250 в формате DWG
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