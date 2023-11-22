Модуль расширения CANopen Master SM3BCCO
Модуль расширения CANopen Master SM3BCCO
Референс: SM3BCCO
Спецификация
Технические характеристики
EC001423 Блок передачи данных ПЛК (коммуникационный модуль)
Ширина 34 мм
Высота 115 мм
Глубина 101 мм
Подходит для функций безопасности Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409027202
|139
|39
|121
|мм.
|215
|г.
CAR
|3
|—
|10
|шт.
|14680409027209
|25.2
|20
|17.4
|см.
|2.36
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог SystemePLC S250Каталог SystemePLC S250
Дата документа: 22/11/2023
Формат PDF
Размер 4.02 MB
Техническая документация Руководство пользователя контроллеров SM250Руководство пользователя контроллеров SM250
Дата документа: 21/11/2023
Формат PDF
Размер 12.04 MB
2D чертежи CAD файлы SystemePLC S250 в формате DWGCAD файлы SystemePLC S250 в формате DWG
Дата документа: 16/10/2023
Формат ZIP
Размер 9.14 MB
3D модели 3D модель SM3XRT13D модель SM3XRT1
Дата документа: 27/10/2023
Формат STP
Размер 9.72 MB
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