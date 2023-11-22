Продукты
SM3BCCO
Модуль расширения CANopen Master SM3BCCO
SM3BCCO

Модуль расширения CANopen Master SM3BCCO

Референс: SM3BCCO
Линейка SystemePLC S250
Спецификация
Технические характеристики
EC001423 Блок передачи данных ПЛК (коммуникационный модуль)
Ширина 34 мм
Высота 115 мм
Глубина 101 мм
Подходит для функций безопасности Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040902720213939121 мм. 215г.
CAR
310шт.1468040902720925.22017.4 см. 2.36кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог SystemePLC S250
Дата документа: 22/11/2023
Формат PDF
Размер 4.02 MB
Каталог SystemePLC S250
Техническая документация Руководство пользователя контроллеров SM250
Дата документа: 21/11/2023
Формат PDF
Размер 12.04 MB
Руководство пользователя контроллеров SM250
2D чертежи CAD файлы SystemePLC S250 в формате DWG
Дата документа: 16/10/2023
Формат ZIP
Размер 9.14 MB
CAD файлы SystemePLC S250 в формате DWG
3D модели 3D модель SM3XRT1
Дата документа: 27/10/2023
Формат STP
Размер 9.72 MB
3D модель SM3XRT1
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