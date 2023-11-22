Модуль для подключения по шине Profinet SM3BCPN
Модуль для подключения по шине Profinet SM3BCPN
Референс: SM3BCPN
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409027233
|140
|39
|121
|мм.
|242
|г.
CAR
|3
|—
|10
|шт.
|14680409027230
|25.2
|20
|17.3
|см.
|2.61
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог SystemePLC S250Каталог SystemePLC S250
Дата документа: 22/11/2023
Формат PDF
Размер 4.02 MB
Техническая документация SystemePLC SM3BCPN модуль Profinet - руководствоSystemePLC SM3BCPN модуль Profinet - руководство
Дата документа: 27/10/2023
Формат PDF
Размер 195.22 kB
Техническая документация Руководство пользователя контроллеров SM250Руководство пользователя контроллеров SM250
Дата документа: 21/11/2023
Формат PDF
Размер 12.04 MB
2D чертежи CAD файлы SystemePLC S250 в формате DWGCAD файлы SystemePLC S250 в формате DWG
Дата документа: 16/10/2023
Формат ZIP
Размер 9.14 MB
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик