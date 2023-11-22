Продукты
SM3PHSO4
Импульсный высокочастот модуль 4 выхода SM3PHSO4
SM3PHSO4

Импульсный высокочастот модуль 4 выхода SM3PHSO4

Референс: SM3PHSO4
Линейка SystemePLC S250
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040902711014139121 мм. 257г.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог SystemePLC S250
Дата документа: 22/11/2023
Формат PDF
Размер 4.02 MB
Каталог SystemePLC S250
Техническая документация SystemePLC SM3PHSO4 импульсные выходы - руководство
Дата документа: 27/10/2023
Формат PDF
Размер 324.48 kB
SystemePLC SM3PHSO4 импульсные выходы - руководство
Техническая документация Руководство пользователя контроллеров SM250
Дата документа: 21/11/2023
Формат PDF
Размер 12.04 MB
Руководство пользователя контроллеров SM250
2D чертежи CAD файлы SystemePLC S250 в формате DWG
Дата документа: 16/10/2023
Формат ZIP
Размер 9.14 MB
CAD файлы SystemePLC S250 в формате DWG
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