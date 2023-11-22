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SM3TI4TC
Аналоговый модуль расширения 4 температурных входов TC SM3TI4TC
SM3TI4TC

Аналоговый модуль расширения 4 температурных входов TC SM3TI4TC

Референс: SM3TI4TC
Линейка SystemePLC S250
Спецификация
Технические характеристики
EC001420 Аналог. модуль ввода/вывода ПЛК
Высота 115 мм
Глубина 101 мм
Подходит для функций безопасности Нет
Ширина 34 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040902729513939121 мм. 203г.
CAR
310шт.14680409027292252017.4 см. 2.23кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог SystemePLC S250
Дата документа: 22/11/2023
Формат PDF
Размер 4.02 MB
Каталог SystemePLC S250
Техническая документация Руководство пользователя контроллеров SM250
Дата документа: 21/11/2023
Формат PDF
Размер 12.04 MB
Руководство пользователя контроллеров SM250
Техническая документация SystemePLC SM3TI4TRD модуль термосопротивления - руководство
Дата документа: 01/12/2023
Формат PDF
Размер 507.18 kB
SystemePLC SM3TI4TRD модуль термосопротивления - руководство
Техническая документация SystemePLC SM3TI4TC SM3TI8TC температурные модули - руководство
Дата документа: 27/10/2023
Формат PDF
Размер 461.3 kB
SystemePLC SM3TI4TC SM3TI8TC температурные модули - руководство
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