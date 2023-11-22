Аналоговый модуль расширения 8 температурных входов TC SM3TI8TC
Аналоговый модуль расширения 8 температурных входов TC SM3TI8TC
Референс: SM3TI8TC
Спецификация
Технические характеристики
EC001420 Аналог. модуль ввода/вывода ПЛК
Высота 115 мм
Глубина 101 мм
Подходит для функций безопасности Нет
Ширина 34 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409027684
|140
|39
|121
|мм.
|205
|г.
CAR
|3
|—
|10
|шт.
|14680409027681
|25
|20
|17.4
|см.
|2.25
|кг.
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Тип документа
Каталог Каталог SystemePLC S250Каталог SystemePLC S250
Дата документа: 22/11/2023
Формат PDF
Размер 4.02 MB
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Размер 461.3 kB
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Формат PDF
Размер 12.04 MB
2D чертежи CAD файлы SystemePLC S250 в формате DWGCAD файлы SystemePLC S250 в формате DWG
Дата документа: 16/10/2023
Формат ZIP
Размер 9.14 MB
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