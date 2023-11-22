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SM3XRT1
Модуль расширения-шина, 8 модулей SM3XRT1
SM3XRT1

Модуль расширения-шина, 8 модулей SM3XRT1

Референс: SM3XRT1
Линейка SystemePLC S250
Спецификация
Технические характеристики
EC001423 Блок передачи данных ПЛК (коммуникационный модуль)
Ширина 34 мм
Высота 115 мм
Глубина 101 мм
Подходит для функций безопасности Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040902722613939121 мм. 247г.
CAR
310шт.1468040902722325.22017.5 см. 2.65кг.
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог SystemePLC S250
Дата документа: 22/11/2023
Формат PDF
Размер 4.02 MB
Каталог SystemePLC S250
Техническая документация SystemePLC SM3XRT1 модуль приема-передачи - руководство
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 307.46 kB
SystemePLC SM3XRT1 модуль приема-передачи - руководство
Техническая документация Руководство пользователя контроллеров SM250
Дата документа: 21/11/2023
Формат PDF
Размер 12.04 MB
Руководство пользователя контроллеров SM250
Техническая документация SystemePLC SM3XRT1 коммуникационный модуль - руководство
Дата документа: 27/10/2023
Формат PDF
Размер 306.29 kB
SystemePLC SM3XRT1 коммуникационный модуль - руководство
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