Модуль расширения-шина, 8 модулей SM3XRT1
Модуль расширения-шина, 8 модулей SM3XRT1
Референс: SM3XRT1
Спецификация
Технические характеристики
EC001423 Блок передачи данных ПЛК (коммуникационный модуль)
Ширина 34 мм
Высота 115 мм
Глубина 101 мм
Подходит для функций безопасности Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409027226
|139
|39
|121
|мм.
|247
|г.
CAR
|3
|—
|10
|шт.
|14680409027223
|25.2
|20
|17.5
|см.
|2.65
|кг.
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Тип документа
Каталог Каталог SystemePLC S250Каталог SystemePLC S250
Дата документа: 22/11/2023
Формат PDF
Размер 4.02 MB
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Формат PDF
Размер 307.46 kB
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Формат PDF
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