Продукты
SMTER0100
Терминальный модуль
SMTER0100

Терминальный модуль

Референс: SMTER0100
Линейка SystemePLC IO200

Терминальный модуль

Спецификация
Технические характеристики
EC002584 Аксессуары для систем управления
Тип электрического компонента Прочее
Тип механического компонента Прочее
Тип документации Прочее
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091473441 3006 8009 000 см. 0.03кг.
BAG
238шт.46804091478708.220.425.5 см. 0.9кг.
CAR
3190шт.24680409147874222742 см. 4.9кг.
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Тип документа
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Каталог Система распределенноговвода/выводаSystemePLC IO200
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 4.74 MB
Система распределенноговвода/выводаSystemePLC IO200
Техническая документация Руководство по эксплуатации Система распределенного ввода/вывода торговой марки Systeme Electric серии SystemePLC IO200
Дата документа: 20/12/2023
Формат PDF
Размер 1.47 MB
Руководство по эксплуатации Система распределенного ввода/вывода торговой марки Systeme Electric серии SystemePLC IO200
2D чертежи Чертежи модулей системы распределенного ввода/вывода SystemePLC IO200
Дата документа: 20/12/2023
Формат DWG
Размер 1.44 MB
Чертежи модулей системы распределенного ввода/вывода SystemePLC IO200
Д-ТР ТС-НВО ЕАЭС N RU Д-CN.РА10.В.90246_23
Формат PDF
Размер 1.56 MB
Срок действия: 21/12/2023 - 20/12/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА10.В.90246_23
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