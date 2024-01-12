Терминальный модуль
Терминальный модуль
Референс: SMTER0100
Терминальный модуль
Спецификация
Технические характеристики
EC002584 Аксессуары для систем управления
Тип электрического компонента Прочее
Тип механического компонента Прочее
Тип документации Прочее
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409147344
|1 300
|6 800
|9 000
|см.
|0.03
|кг.
BAG
|2
|—
|38
|шт.
|4680409147870
|8.2
|20.4
|25.5
|см.
|0.9
|кг.
CAR
|3
|—
|190
|шт.
|24680409147874
|22
|27
|42
|см.
|4.9
|кг.
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Тип документа
Каталог Система распределенноговвода/выводаSystemePLC IO200Система распределенноговвода/выводаSystemePLC IO200
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 4.74 MB
Техническая документация Руководство по эксплуатации Система распределенного ввода/вывода торговой марки Systeme Electric серии SystemePLC IO200Руководство по эксплуатации Система распределенного ввода/вывода торговой марки Systeme Electric серии SystemePLC IO200
Дата документа: 20/12/2023
Формат PDF
Размер 1.47 MB
2D чертежи Чертежи модулей системы распределенного ввода/вывода SystemePLC IO200Чертежи модулей системы распределенного ввода/вывода SystemePLC IO200
Дата документа: 20/12/2023
Формат DWG
Размер 1.44 MB
Д-ТР ТС-НВО ЕАЭС N RU Д-CN.РА10.В.90246_23ЕАЭС N RU Д-CN.РА10.В.90246_23
Формат PDF
Размер 1.56 MB
Срок действия: 21/12/2023 - 20/12/2028
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