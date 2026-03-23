ИБП Smart-Save SMT-Tower Systeme Electric 1000 ВА, 230 В, 1:1, Внутренние АКБ 24В, 6xC13
ИБП серии SMT мощностью 1000 ВА. Выполнены по линейно-интерактивной топологии в напольном (tower) форм-факторе и предназначены для защиты электронного и бытового оборудования при нарушениях подачи электроэнергии, скачках напряжения и тока, колебаниях напряжения в электросети и крупных сбоях энергосистемы. Выходной коэффициент мощности равен 0,8. При работе от батарей позволяет поддерживать чувствительную нагрузку, обеспечивая форму выходного сигнала в виде чистой синусоиды. ИБП работает в широком диапазоне входной сети, имеет встроенные АКБ (24В), USB-порт и последовательный порт, есть возможность установки опциональных коммуникационных карт: SNMP, сухие контакты, Modbus. Подключение нагрузки осуществяется через розетки типа C13. Гарантия 3 года с момента продажи, но не более 39 месяцев с даты производства.
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409299722
|52
|22
|35
|см.
|14.64
|кг.