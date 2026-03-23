SMTSE3000T
ИБП Smart-Save SMX-Tower Systeme Electric 3000 ВА, 230 В, 1:1, Внутренние АКБ 48В, 3хShuko
Референс: SMTSE3000T
Серия Smart-Save SMT Tower

ИБП серии SMT мощностью 3000 ВА. Выполнены по линейно-интерактивной топологии в напольном (tower) форм-факторе и предназначены для защиты электронного и бытового оборудования при нарушениях подачи электроэнергии, скачках напряжения и тока, колебаниях напряжения в электросети и крупных сбоях энергосистемы. Выходной коэффициент мощности равен 0,8. При работе от батарей позволяет поддерживать чувствительную нагрузку, обеспечивая форму выходного сигнала в виде чистой синусоиды. ИБП работает в широком диапазоне входной сети, имеет встроенные АКБ (48В), USB-порт и последовательный порт, есть возможность установки опциональных коммуникационных карт: SNMP, сухие контакты, Modbus. Подключение нагрузки осуществяется через розетки типа Schuko. Гарантия 3 года с момента продажи, но не более 39 месяцев с даты производства.

Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Количество входных фаз 1
Номин. напряжение питания перемен. тока AC 50 Гц 220-230
Количество выходных фаз 1
Частота входного напряжения 50-60
Гарантия на оборудование
Гарантия Гарантия на ИБП – 3 года с даты продажи, но не более 39 месяцев с даты производства). Гарантия на АКБ (внутренние и внешние) – 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства
Логистические данные Брутто
Тип упаковки | Уровень | Описание | Кол-во | Ед. изм. | Штрихкод | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409299791522235 см. 33.6кг.
Документы
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО, С-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.46749_26
Формат PDF
Размер 2.1 MB
Срок действия: 23/03/2026 - 01/03/2031
ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.46749_26
