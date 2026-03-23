ИБП Smart-Save SMX-Tower Systeme Electric 2000 ВА, 230 В, 1:1, Внешние АКБ 48В, 6xC13

ИБП серии SMT мощностью 2000 ВА. Выполнены по линейно-интерактивной топологии в напольном (tower) форм-факторе и предназначены для защиты электронного и бытового оборудования при нарушениях подачи электроэнергии, скачках напряжения и тока, колебаниях напряжения в электросети и крупных сбоях энергосистемы. Выходной коэффициент мощности равен 0,8. При работе от батарей позволяет поддерживать чувствительную нагрузку, обеспечивая форму выходного сигнала в виде чистой синусоиды. ИБП работает в широком диапазоне входной сети, имеет встроенный USB-порт и последовательный порт, есть возможность установки опциональных коммуникационных карт: SNMP, сухие контакты, Modbus. Подключение нагрузки осуществяется через розетки типа C13. Расчитан на подключение внешнего массива АКБ напряжением 48В, максимальный ток заряда - 20А. Гарантия 3 года с момента продажи, но не более 39 месяцев с даты производства.