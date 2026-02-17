Датчик влажности и температуры наружный, 0…10В -40…+60°С PT1000 ⎓24В
Референс: SOHVTP
Датчик влажности и температуры наружный, выходной сигнал относительной влажности 0…10В, температурный диапазон -40…+60°С, выходной сигнал температуры PT1000, напряжение питания 24 В постоянного тока
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/02/2026
Формат PDF
Размер 8.5 MB
Техническая документация
SystemeBMSSens SOH Датчики влажности и температуры наружные
Дата документа: 31/05/2025
Формат PDF
Размер 346.4 kB
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.08064_23
Формат PDF
Размер 1.03 MB
Срок действия: 23/05/2023 - 22/05/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.08064_23
