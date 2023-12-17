Датчик температуры наружный, -40…+60°С NTC10K
Датчик температуры наружный, -40…+60°С NTC10K
Референс: SOTN
Спецификация
Технические характеристики
EC002919 Датчик/преобразователь температуры
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|16
|10
|4
|см.
|148
|г.
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Фильтры
Тип документа
Каталог Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSensАвтоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Техническая документация SOT Датчики температуры наружные - РуководствоSOT Датчики температуры наружные - Руководство
Дата документа: 10/01/2024
Формат PDF
Размер 263.17 kB
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