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SOTN
Датчик температуры наружный, -40…+60°С NTC10K
SOTN

Датчик температуры наружный, -40…+60°С NTC10K

Референс: SOTN
Линейка SystemeBMSSens
Спецификация
Технические характеристики
EC002919 Датчик/преобразователь температуры
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.16104 см. 148г.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Техническая документация SOT Датчики температуры наружные - Руководство
Дата документа: 10/01/2024
Формат PDF
Размер 263.17 kB
SOT Датчики температуры наружные - Руководство
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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