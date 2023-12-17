Продукты
SOTV
Датчик температуры наружный, -40…+60°С 0…10В =15…35В
SOTV
SOTV
SOTV
SOTV

Датчик температуры наружный, -40…+60°С 0…10В =15…35В

Референс: SOTV
Линейка SystemeBMSSens
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.16104 см. 148г.
Документы
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Тип документа
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Каталог Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Техническая документация SOT Датчики температуры наружные - Руководство
Дата документа: 10/01/2024
Формат PDF
Размер 263.17 kB
SOT Датчики температуры наружные - Руководство
Д-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.08064_23
Формат PDF
Размер 1.03 MB
Срок действия: 23/05/2023 - 22/05/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.08064_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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