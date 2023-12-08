Продукты
SPA-E3CT04
ВНЕШНИЙ ТТ В НЕЙТРАЛИ ТСE 400A ACB1
SPA-E3CT04

ВНЕШНИЙ ТТ В НЕЙТРАЛИ ТСE 400A ACB1

Референс: SPA-E3CT04
Линейка SystemePact ACB

Внешний датчик тока нейтрали применяется с 3-полюсными выключателями SystemePact ACB1. Он предназначен для измерения тока в проводнике рабочей нейтрали в системе заземления TN-S и устанавливается заказчиком на проводник рабочей нейтрали. Также данный датчик тока нейтрали используется для реализации защиты от замыкания на землю по току нулевой последовательности

Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Тип компонента/запасной части Прочее
Способ монтажа Монтажная пластина/плата
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.131210.1 см. 1кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 08/12/2023
Формат PDF
Размер 10.65 MB
Каталог серии SystemePact ACB
Техническая документация SystemePact ACB 400-4000А
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
SystemePact ACB 400-4000А
Техническая документация Автоматические выключатели на токи 400–1600 А SystemePact ACB1
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 4.15 MB
Автоматические выключатели на токи 400–1600 А SystemePact ACB1
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
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