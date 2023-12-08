ВНЕШНИЙ ТТ В НЕЙТРАЛИ ТСE 400A ACB1

Внешний датчик тока нейтрали применяется с 3-полюсными выключателями SystemePact ACB1. Он предназначен для измерения тока в проводнике рабочей нейтрали в системе заземления TN-S и устанавливается заказчиком на проводник рабочей нейтрали. Также данный датчик тока нейтрали используется для реализации защиты от замыкания на землю по току нулевой последовательности