МОТОРНЫЙ ПРИВОД MCH ACB1 110V DC
МОТОРНЫЙ ПРИВОД MCH ACB1 110V DC
Референс: SPA-MCH161D
Мотор-редуктор MCH накапливает энергию для включения выключателя SystemePact ACB1, когда он находится под напряжением, а автоматический выключатель отключен. Мотор-редуктор включает автоматический выключатель при подаче команды на катушку включения XF. При исчезновении напряжения в цепи управления мотор-редуктора включающая пружина может быть взведена вручную с помощью рычага взвода пружины
Спецификация
Технические характеристики
EC001030 Сервомотор для автоматического выключателя (мотор-редуктор)
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC 110-110 В
Тип переключающего привода Моторный привод
Тип напряжения управления DC (постоян.)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|17.3
|14.8
|12.3
|см.
|3.3
|кг.
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Тип документа
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Формат PDF
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