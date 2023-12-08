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SPA-MCH162D
МОТОРНЫЙ ПРИВОД MCH ACB1 220V DC
SPA-MCH162D

МОТОРНЫЙ ПРИВОД MCH ACB1 220V DC

Референс: SPA-MCH162D
Линейка SystemePact ACB

Мотор-редуктор MCH накапливает энергию для включения выключателя SystemePact ACB1, когда он находится под напряжением, а автоматический выключатель отключен. Мотор-редуктор включает автоматический выключатель при подаче команды на катушку включения XF. При исчезновении напряжения в цепи управления мотор-редуктора включающая пружина может быть взведена вручную с помощью рычага взвода пружины

Спецификация
Технические характеристики
EC001030 Сервомотор для автоматического выключателя (мотор-редуктор)
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC 220-220 В
Тип переключающего привода Моторный привод
Тип напряжения управления DC (постоян.)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.17.314.812.3 см. 3.3кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 08/12/2023
Формат PDF
Размер 10.65 MB
Каталог серии SystemePact ACB
Техническая документация SystemePact ACB 400-4000А
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
SystemePact ACB 400-4000А
Техническая документация Автоматические выключатели на токи 400–1600 А SystemePact ACB1
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 4.15 MB
Автоматические выключатели на токи 400–1600 А SystemePact ACB1
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
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