МОТОРНЫЙ ПРИВОД MCH ACB1 400V AC

Мотор-редуктор MCH накапливает энергию для включения выключателя SystemePact ACB1, когда он находится под напряжением, а автоматический выключатель отключен. Мотор-редуктор включает автоматический выключатель при подаче команды на катушку включения XF. При исчезновении напряжения в цепи управления мотор-редуктора включающая пружина может быть взведена вручную с помощью рычага взвода пружины