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SPA-SPD416
РАСШИРИТЕЛИ ПОЛЮСОВ SYSTEMEPACT ACB1 4P
SPA-SPD416

РАСШИРИТЕЛИ ПОЛЮСОВ SYSTEMEPACT ACB1 4P

Референс: SPA-SPD416
Линейка SystemePact ACB

Расширители полюсов для автоматических выключателей серии SystemePact ACB1, исполнение – 4Р, для выключателей c передним и задним присоединением. Расширители полюсов позволяют увеличить межполюсное расстояние выключателей SystemePact ACB1 в тех случаях, когда ширина подключаемой шины превышает ширину вывода аппарата или расстояние между отверстиями (для электрического соединения) на шине больше, чем расстояние между отверстиями на выводе выключателя.

Спецификация
Технические характеристики
EC002019 Полюсный расширитель / клеммный удлинитель / распределитель фаз
Подходит для количества полюсов 4
Номин. ток Iu 400-1600 А
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.2720.55.5 см. 2.96кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 08/12/2023
Формат PDF
Размер 10.65 MB
Каталог серии SystemePact ACB
Техническая документация SystemePact ACB 400-4000А
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
SystemePact ACB 400-4000А
Техническая документация Автоматические выключатели на токи 400–1600 А SystemePact ACB1
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 4.15 MB
Автоматические выключатели на токи 400–1600 А SystemePact ACB1
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
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