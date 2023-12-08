РАСШИРИТЕЛИ ПОЛЮСОВ SYSTEMEPACT ACB1 4P
РАСШИРИТЕЛИ ПОЛЮСОВ SYSTEMEPACT ACB1 4P
Референс: SPA-SPD416
Расширители полюсов для автоматических выключателей серии SystemePact ACB1, исполнение – 4Р, для выключателей c передним и задним присоединением. Расширители полюсов позволяют увеличить межполюсное расстояние выключателей SystemePact ACB1 в тех случаях, когда ширина подключаемой шины превышает ширину вывода аппарата или расстояние между отверстиями (для электрического соединения) на шине больше, чем расстояние между отверстиями на выводе выключателя.
Спецификация
Технические характеристики
EC002019 Полюсный расширитель / клеммный удлинитель / распределитель фаз
Подходит для количества полюсов 4
Номин. ток Iu 400-1600 А
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|27
|20.5
|5.5
|см.
|2.96
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог серии SystemePact ACBКаталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 08/12/2023
Формат PDF
Размер 10.65 MB
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Дата документа: 11/12/2023
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Размер 59.85 kB
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Формат PDF
Размер 595.8 kB
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