Продукты
SPA-SSL-SSP164P
БЛОКИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ SYSTEMEPACT ACB1 В ШАССИ 4P
SPA-SSL-SSP164P

БЛОКИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ SYSTEMEPACT ACB1 В ШАССИ 4P

Референс: SPA-SSL-SSP164P
Линейка SystemePact ACB

Блокировка положения в шасси автоматических выключателей серии SystemePact ACB1, исполнение –4P. Блокировка позволяет предотвратить изменение положения выключателей в шасси. По запросу система блокировки может быть модифицирована для возможности блокировки в любом из трех положений: «вкачено», «выкачено» или «испытание».

Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Тип компонента/запасной части Механическая блокировка
Способ монтажа Втычной
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.6.12.31.6 см. 21г.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 08/12/2023
Формат PDF
Размер 10.65 MB
Каталог серии SystemePact ACB
Техническая документация SystemePact ACB 400-4000А
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
SystemePact ACB 400-4000А
Техническая документация Автоматические выключатели на токи 400–1600 А SystemePact ACB1
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 4.15 MB
Автоматические выключатели на токи 400–1600 А SystemePact ACB1
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик