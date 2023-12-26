Контроллер коэффициента мощности на 12 ступеней
Контроллер коррекции коэффициента мощности торговой марки Systeme Electric cерии SystemeSet типа PFC необходим для измерения величины реактивной мощности и управления подключением/отключением ступеней регулирования УКРМ для обеспечения желаемого коэффициента мощности. Для компенсации реактивной мощности при разных нагрузках контроллер отслеживает активную и реактивную составляющую мощности путём измерения мгновенных значений напряжения и тока в электрической сети. На основе полученных данных вычисляется фазовый сдвиг между током и напряжением, полученное значение сравнивается с предварительно заданной величиной Cos φ. В зависимости от фактического отклонения коэффициента мощности контроллер подаёт команду на управление ступенями конденсаторных батарей. Напряжение 90-550В; ток 5мА-5А; 12 релейных выводов.
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409074527
|18
|17
|10
|см.
|0.8
|кг.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|14680409074524
|67
|63
|34.5
|см.
|20
|кг.