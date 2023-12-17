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SPP16MD
Датчик давления погружной, 0…16бар ModbusRTU ЖКЭ =24В

Датчик давления погружной, 0…16бар ModbusRTU ЖКЭ =24В

Референс: SPP16MD
Линейка SystemeBMSSens
Спецификация
Технические характеристики
EC011478 Датчик давления
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.181411 см. 900г.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Техническая документация SPP Датчик давления жидкости - Руководство
Дата документа: 10/12/2023
Формат PDF
Размер 315.43 kB
SPP Датчик давления жидкости - Руководство
Д-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.08234_23
Формат PDF
Размер 1.03 MB
Срок действия: 23/05/2023 - 22/05/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.08234_23
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