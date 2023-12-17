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SPTP100
Датчик температуры погружной, -50…+150°С Pt1000 100мм с гильзой 50мм
SPTP100

Датчик температуры погружной, -50…+150°С Pt1000 100мм с гильзой 50мм

Референс: SPTP100
Линейка SystemeBMSSens
Спецификация
Технические характеристики
EC010909 Погружной датчик температуры
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.26105 см. 188г.
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Фильтры
Тип документа
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Каталог Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Техническая документация SPT Датчики температуры погружные - Руководство
Дата документа: 10/01/2024
Формат PDF
Размер 547.09 kB
SPT Датчики температуры погружные - Руководство
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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