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SR-5S3-1-86
W59 СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотный 400Вт 230В механизм БЕЛЫЙ
SR-5S3-1-86

W59 СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотный 400Вт 230В механизм БЕЛЫЙ

Референс: SR-5S3-1-86
Линейка W59

Механизм поворотного светорегулятора Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии W59 цвет белый для нагрузки мощностью до 400 Вт. Светорегулятор позволяет установить в помещении комфортный уровень освещения. Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000025 Диммер (светорегулятор)
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Тип включения/управления Кнопка/ручка поворотная
Цвет Белый
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064862745697.17.14.6 см. 83г.
BAG
28шт.1360648627456623.219.58.9 см. 762г.
CAR
316шт.2360648627456340.424.210.6 см. 1.71кг.
P12
41440шт.12080110.4 см. 171.67кг.
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00112_22
Формат PDF
Размер 1.12 MB
Срок действия: 02/06/2022 - 01/06/2027
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00112_22
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.РА03.В.62811_22
Формат PDF
Размер 1.19 MB
Срок действия: 19/05/2022 - 18/05/2027
ЕАЭС № RU Д-RU.РА03.В.62811_22
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