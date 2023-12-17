Продукты
SRHVTN
Датчик влажности и температуры комнатный, 0…10В NTC10K =15…35В
SRHVTN
SRHVTN
SRHVTN

Датчик влажности и температуры комнатный, 0…10В NTC10K =15…35В

Референс: SRHVTN
Линейка SystemeBMSSens
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.101010 см. 500г.
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Тип документа
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Каталог Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Техническая документация SRH Датчики влажности и температуры комнатные - Руководство
Дата документа: 10/01/2024
Формат PDF
Размер 235.46 kB
SRH Датчики влажности и температуры комнатные - Руководство
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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