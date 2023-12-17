Датчик влажности и температуры комнатный, 0…10В NTC10K =15…35В
Датчик влажности и температуры комнатный, 0…10В NTC10K =15…35В
Референс: SRHVTN
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|10
|10
|10
|см.
|500
|г.
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Тип документа
Каталог Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSensАвтоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Техническая документация SRH Датчики влажности и температуры комнатные - РуководствоSRH Датчики влажности и температуры комнатные - Руководство
Дата документа: 10/01/2024
Формат PDF
Размер 235.46 kB
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