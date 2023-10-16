Продукты
SRTSE2000RTXLISH-NC
ИБП Smart-Save Online SRT Systeme Electric 2КВА XL RT2U 230В 8C13 SmSlot NC кртк
SRTSE2000RTXLISH-NC
SRTSE2000RTXLISH-NC
SRTSE2000RTXLISH-NC
SRTSE2000RTXLISH-NC
SRTSE2000RTXLISH-NC
SRTSE2000RTXLISH-NC
SRTSE2000RTXLISH-NC
SRTSE2000RTXLISH-NC
SRTSE2000RTXLISH-NC
SRTSE2000RTXLISH-NC
SRTSE2000RTXLISH-NC
SRTSE2000RTXLISH-NC
SRTSE2000RTXLISH-NC
SRTSE2000RTXLISH-NC
SRTSE2000RTXLISH-NC
SRTSE2000RTXLISH-NC
SRTSE2000RTXLISH-NC
SRTSE2000RTXLISH-NC
SRTSE2000RTXLISH-NC

ИБП Smart-Save Online SRT Systeme Electric 2КВА XL RT2U 230В 8C13 SmSlot NC кртк

Референс: SRTSE2000RTXLISH-NC
Линейка Smart-Save Online

ИБП Smart – Save Online SRTSE2000RTXLISH-NC 2кВА/2кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Наиболее продвинутый LCD-дисплей, содержащий 20 настроек. Функция USB HID позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения. Карта управления SNMP в комплекте. Большое количество выходных розеток – 8 IEC C13, есть группа программируемых розеток. Компактный корпус – 2U. ИБП с малой глубиной для телекома. Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков.

Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Ширина 438 мм
Высота 88 мм
Глубина 510 мм
Вес 19 кг
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.7158.520 см. 25кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация SERBC194 паспорт изделия
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 66.6 kB
SERBC194 паспорт изделия
Базовый дистрибутив ПО Пакет ПО Parachute для Windows
Дата документа: 30/11/2023
Формат ZIP
Размер 117.56 MB
Пакет ПО Parachute для Windows
Базовый дистрибутив ПО Пакет ПО Parachute для Parachute_MAC_x64
Дата документа: 30/11/2023
Формат ZIP
Размер 87.62 MB
Пакет ПО Parachute для Parachute_MAC_x64
Базовый дистрибутив ПО Пакет ПО Parachute для Parachute_MAC_x64_ARM
Дата документа: 30/11/2023
Формат ZIP
Размер 84.96 MB
Пакет ПО Parachute для Parachute_MAC_x64_ARM
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