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SSD00803MF0063
Выключатель-разъединитель SystemePact SD80 3P 63A
SSD00803MF0063

Выключатель-разъединитель SystemePact SD80 3P 63A

Референс: SSD00803MF0063
Линейка SystemePact SD80

Выключатель-разъединитель серии SystemePact SD80 на номинальный ток 63А, 3Р. Предназначен для применения в сетях низкого напряжения переменного тока. Аппарат применяется для неавтоматического замыкания и размыкания электрических цепей. Монтаж устройства осуществляется на DIN-рейку. Возможна установка дополнительных контактов

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091944309.28.69.2 см. 0.31кг.
BAG
236шт.1468040919443738.227.829.5 см. 11.66кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact SD80
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 487.25 kB
Инструкция по установке SystemePact SD80
3D модели
3D модель SystemePact SD80
Дата документа: 15/03/2024
Формат STP
Размер 4.83 MB
3D модель SystemePact SD80
2D чертежи
2D модель SystemePact SD80
Дата документа: 15/03/2024
Формат DWG
Размер 167.84 kB
2D модель SystemePact SD80
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