Выключатель-разъединитель SystemePact SD80 4P 16A
Выключатель-разъединитель SystemePact SD80 4P 16A
Референс: SSD00804MF0016
Выключатель-разъединитель серии SystemePact SD80 на номинальный ток 16А, 4Р. Предназначен для применения в сетях низкого напряжения переменного тока. Аппарат применяется для неавтоматического замыкания и размыкания электрических цепей. Монтаж устройства осуществляется на DIN-рейку. Возможна установка дополнительных контактов
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409194454
|9.2
|8.6
|9.2
|см.
|0.35
|кг.
BAG
|2
|—
|36
|шт.
|14680409194451
|38.2
|27.8
|29.5
|см.
|13.1
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact SD80
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 487.25 kB
Инструкция по установке SystemePact SD80
3D модели
3D модель SystemePact SD80
Дата документа: 15/03/2024
Формат STP
Размер 4.83 MB
3D модель SystemePact SD80
2D чертежи
2D модель SystemePact SD80
Дата документа: 15/03/2024
Формат DWG
Размер 167.84 kB
2D модель SystemePact SD80
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