ВЫНОСНАЯ БОКОВАЯ КРУГЛАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА SD160-250

Круглая выносная поворотная рукоятка выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 160 - 250 А; установка – боковая слева на стенку щита; цвет – чёрная. Поворотная рукоятка обеспечивает управление выключателем-разъединителем при замыкании и размыкании электрических цепей в распределительных щитах, обеспечивает индикацию состояния выключателя: отключен (OFF), включен (ON).