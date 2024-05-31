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SSDERHSR15Y1625
ВЫНОСНАЯ БОКОВАЯ КРУГЛАЯ КРАСНО-ЖЁЛТАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА SD160-250
SSDERHSR15Y1625

ВЫНОСНАЯ БОКОВАЯ КРУГЛАЯ КРАСНО-ЖЁЛТАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА SD160-250

Референс: SSDERHSR15Y1625
Серия SystemePact SD

Круглая выносная поворотная рукоятка выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 160 - 250 А; установка – боковая слева на стенку щита; цвет – красно-жёлтая. Поворотная рукоятка обеспечивает управление выключателем-разъединителем при замыкании и размыкании электрических цепей в распределительных щитах, обеспечивает индикацию состояния выключателя: отключен (OFF), включен (ON).

Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040922895115.511.59 см. 0.5кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Инструкция по установке рукоятки SystemePact SD 160-1250A
Дата документа: 14/01/2025
Формат PDF
Размер 512.84 kB
Инструкция по установке рукоятки SystemePact SD 160-1250A
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact SD80
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 487.25 kB
Инструкция по установке SystemePact SD80
3D модели
SP SD ERH1625
Дата документа: 20/01/2025
Формат STP
Размер 5.81 MB
SP SD ERH1625
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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