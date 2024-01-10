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SSDEXB3P0160
3 УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ 3P SD160
SSDEXB3P0160

3 УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ 3P SD160

Референс: SSDEXB3P0160
Линейка SystemePact SD

Удлинительные пластины для выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 160 А, 3P; комплект – 3 шт. Дополнительные удлинительные контактные пластины устанавливаются на стандартные контактные присоединения выключателя и облегчают подключение к нему в ограниченном пространстве.

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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация Техническая брошюра SystemePact SD
Дата документа: 10/01/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
Техническая брошюра SystemePact SD
Д-ТР ТС-НВО ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23
Формат PDF
Размер 1.08 MB
Срок действия: 18/10/2023 - 17/10/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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