4 УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ 4P SD160
4 УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ 4P SD160
Референс: SSDEXB4P0160
Удлинительные пластины для выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 160 А, 4P; комплект – 4 шт. Дополнительные удлинительные контактные пластины устанавливаются на стандартные контактные присоединения выключателя и облегчают подключение к нему в ограниченном пространстве.
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Тип документа
Техническая документация Техническая брошюра SystemePact SDТехническая брошюра SystemePact SD
Дата документа: 10/01/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
Д-ТР ТС-НВО ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23
Формат PDF
Размер 1.08 MB
Срок действия: 18/10/2023 - 17/10/2028
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