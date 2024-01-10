4 УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ 4P SD250

Удлинительные пластины для выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 250 А, 4P; комплект – 4 шт. Дополнительные удлинительные контактные пластины устанавливаются на стандартные контактные присоединения выключателя и облегчают подключение к нему в ограниченном пространстве.