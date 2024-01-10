2 РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОЛЮСОВ 3P SD1250
2 РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОЛЮСОВ 3P SD1250
Референс: SSDPB3P1250
Разделители полюсов для выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 1250 А, 3P; комплект – 2 шт. Разделители полюсов увеличивают длину пути тока утечки и безопасные изоляционные расстояния. Устанавливаются простым защёлкиванием на аппарате.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация Техническая брошюра SystemePact SDТехническая брошюра SystemePact SD
Дата документа: 10/01/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик