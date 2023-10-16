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STS22C25N4X
Устройство плавного пуска STS22 250 кВт 400В со встр. байпасным контактором
STS22C25N4X
STS22C25N4X

Устройство плавного пуска STS22 250 кВт 400В со встр. байпасным контактором

Референс: STS22C25N4X
Линейка SystemeStart
Спецификация
Технические характеристики
EC000640 Софтстартер (устройство плавного пуска электродвигателя)
Функционал. назначение/применение Однонаправленный пусктель
С дисплеем Да
Номин. раб. напряжение Ue 380-440 В
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц 220-230 В
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804090278063776.237 см. 44.5кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог SystemeStart
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 8.15 MB
Каталог SystemeStart
Техническая документация Руководство по эксплуатации SystеmeStart
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 3.4 MB
Руководство по эксплуатации SystеmeStart
Техническая документация Краткое руководство пользователя SystemeStart
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.72 MB
Краткое руководство пользователя SystemeStart
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.АБ53.В.06368_22
Формат PDF
Размер 1.31 MB
Срок действия: 13/12/2022 - 12/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.АБ53.В.06368_22
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