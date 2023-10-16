Устройство плавного пуска STS22 500 кВт 400В без встр. байпасного контактора
Устройство плавного пуска STS22 500 кВт 400В без встр. байпасного контактора
Референс: STS22C50N4
Спецификация
Технические характеристики
EC000640 Софтстартер (устройство плавного пуска электродвигателя)
Функционал. назначение/применение Однонаправленный пусктель
С дисплеем Да
Номин. раб. напряжение Ue 380-440 В
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц 220-230 В
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409027615
|850
|530
|400
|мм.
|53
|кг.
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Дата документа: 16/10/2023
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Техническая документация Руководство по эксплуатации SystеmeStartРуководство по эксплуатации SystеmeStart
Дата документа: 17/12/2023
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Срок действия: 13/12/2022 - 12/12/2027
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