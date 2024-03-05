Продукты
STV050U75N4
Преобразователь частоты STV050 7,5 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV050U75N4
STV050U75N4

Преобразователь частоты STV050 7,5 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора

Референс: STV050U75N4
Линейка SystemeVar Hertz

Преобразователь частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 7,5 кВт; In = 17 А. Перегрузочная способность (P-тип): 120% в течение 60 с, 150% в течение 3 с (время цикла = 300 с). Номинальные характеристики (G-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 5,5 кВт; In = 13 А. Перегрузочная способность (P-тип): 150% в течение 60 с, 180% в течение 3с (время цикла = 300 с). Выходная частота: до 599 Гц. Диапазон питающего напряжения: 1Ф 200В (-15%) ~ 240В (+10%). Встроенная (несъёмная) LED панель оператора. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP20. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -20°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без обратной связи по скорости). Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим с функцией контроля целостности кабеля двигателя. Монтаж “бок-о-бок” (минимальное рассмотрение между соседними ПЧ: 0 мм). Типоразмер С. ШxВxГ (мм): 85х180х116. Вес: 1,2 кг

Спецификация
Технические характеристики
EC001857 Преобразователь частоты
Ширина 85 мм
Высота 180 мм
Глубина 116 мм
С блоком управления Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040919320422.513.317 см. 1.5кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
3D модели STV050U75N4
Дата документа: 05/03/2024
Формат STP
Размер 6.33 MB
STV050U75N4
2D чертежи Общий вид и размеры STV050U75N4
Дата документа: 27/03/2024
Формат DWG
Размер 355.9 kB
Общий вид и размеры STV050U75N4
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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