Продукты
STV320D37N4
Преобразователь частоты STV320 37 кВт 400В
STV320D37N4

Преобразователь частоты STV320 37 кВт 400В

Референс: STV320D37N4
Линейка SystemeVar

Преобразователь частоты SystemeVar 320 (STV320). Номинальная мощность: 37 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 75 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 250х202х400. Вес: 15,5 кг.

Спецификация
Технические характеристики
EC001857 Преобразователь частоты
Ширина 250 мм
Высота 400 мм
Глубина 202 мм
С блоком управления Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409013243354057 см. 16.98кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог SystemeVar STV320
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 4.12 MB
Каталог SystemeVar STV320
Техническая документация Краткое руководство пользователя для серий STV320 и STV600
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 822.92 kB
Краткое руководство пользователя для серий STV320 и STV600
Д-ТР ТС-НВО ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22
Формат PDF
Размер 1.94 MB
Срок действия: 08/11/2022 - 07/11/2027
ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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