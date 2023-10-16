Преобразователь частоты STV320 1.5 кВт 400В
Преобразователь частоты STV320 1.5 кВт 400В
Референс: STV320U15N4
Преобразователь частоты SystemeVar 320 (STV320). Номинальная мощность: 1,5 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 8 кГц). Номинальный ток: 4,2 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 80х140,5х185. Вес: 1 кг.
Спецификация
Технические характеристики
EC001857 Преобразователь частоты
Ширина 80 мм
Высота 185 мм
Глубина 140 мм
С блоком управления Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409002421
|255
|222
|141
|мм.
|1.4
|кг.
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Тип документа
Каталог Каталог SystemeVar STV320Каталог SystemeVar STV320
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 4.12 MB
Техническая документация Краткое руководство пользователя для серий STV320 и STV600Краткое руководство пользователя для серий STV320 и STV600
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 822.92 kB
Д-ТР ТС-НВО ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22
Формат PDF
Размер 1.94 MB
Срок действия: 08/11/2022 - 07/11/2027
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