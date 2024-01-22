Преобразователь частоты STV630 0,75 кВт 220В ЭМС С3 + LED панель оператора

Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 1Ф 220В; Pn = 0,75 кВт; In = 3,8 А. LED панель оператора. Без встроенного DC-реактора. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 5DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты IP20. Без слота для карты расширения. Без слота для карты расширения. Без встроенного светодиода состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер A1. ШxВxГ (мм): 69х129х148. Вес: 0,69 кг.