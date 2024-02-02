Преобразователь частоты STV630 0,75 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора
Преобразователь частоты STV630 0,75 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора
Референс: STV630U07N4
Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 0,75 кВт; In = 2,1 А. LED панель оператора. Без встроенного DC-реактора. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 5DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты IP20. Без слота для карты расширения. Без встроенного светодиода состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер A2. ШxВxГ (мм): 109х129х148. Вес: 0,96 кг.
Спецификация
Технические характеристики
EC001857 Преобразователь частоты
Ширина 109 мм
Высота 129 мм
Глубина 148 мм
С блоком управления Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409072585
|17.5
|15
|17
|см.
|1.5
|кг.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|4680409148280
|88
|33
|37
|см.
|31
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог SystemeVar STV630Каталог SystemeVar STV630
Дата документа: 02/02/2024
Формат PDF
Размер 3.3 MB
2D чертежи Общий вид и размеры STV630U22M2Общий вид и размеры STV630U22M2
Дата документа: 26/10/2023
Формат DWG
Размер 151.87 kB
Техническая документация Руководство по эксплуатации SystemeVar 630Руководство по эксплуатации SystemeVar 630
Дата документа: 16/01/2024
Формат PDF
Размер 1.82 MB
3D модели STV630U40N4STV630U40N4
Дата документа: 31/10/2023
Формат STP
Размер 12.36 MB
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