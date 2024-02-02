Продукты
STV630U15M2
Преобразователь частоты STV630 1,5 кВт 220В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV630U15M2
STV630U15M2
STV630U15M2
STV630U15M2
STV630U15M2
STV630U15M2
STV630U15M2

Преобразователь частоты STV630 1,5 кВт 220В ЭМС С3 + LED панель оператора

Референс: STV630U15M2
Линейка SystemeVar

Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 1Ф 220В; Pn = 1,5 кВт; In = 7,2 А. LED панель оператора. Без встроенного DC-реактора. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 5DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты IP20. Без слота для карты расширения. Без встроенного светодиода состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер A1. ШxВxГ (мм): 69х129х148. Вес: 0,69 кг.

Спецификация
Технические характеристики
EC001857 Преобразователь частоты
Ширина 69 мм
Высота 129 мм
Глубина 148 мм
С блоком управления Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040907351317.51517 см. 1.5кг.
CAR
320шт.4680409148266872438 см. 18кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог SystemeVar STV630
Дата документа: 02/02/2024
Формат PDF
Размер 3.3 MB
Каталог SystemeVar STV630
2D чертежи Общий вид и размеры STV630U15M2
Дата документа: 26/10/2023
Формат DWG
Размер 147.26 kB
Общий вид и размеры STV630U15M2
Техническая документация Руководство по эксплуатации SystemeVar 630
Дата документа: 16/01/2024
Формат PDF
Размер 1.82 MB
Руководство по эксплуатации SystemeVar 630
3D модели STV630U15M2
Дата документа: 31/10/2023
Формат STP
Размер 7.94 MB
STV630U15M2
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