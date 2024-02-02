Преобразователь частоты STV630 4 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора
Преобразователь частоты STV630 4 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора
Референс: STV630U40N4
Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 4 кВт; In = 9 А. LED панель оператора. Без встроенного DC-реактора. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 5DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты IP20. Без слота для карты расширения. Без встроенного светодиода состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер A2. ШxВxГ (мм): 109х129х148. Вес: 0,96 кг.
Спецификация
Технические характеристики
EC001857 Преобразователь частоты
Ширина 290 мм
Высота 922 мм
Глубина 323 мм
С блоком управления Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409072615
|17.5
|15
|17
|см.
|1.5
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог SystemeVar STV630Каталог SystemeVar STV630
Дата документа: 02/02/2024
Формат PDF
Размер 3.3 MB
Техническая документация Руководство по эксплуатации SystemeVar 630Руководство по эксплуатации SystemeVar 630
Дата документа: 16/01/2024
Формат PDF
Размер 1.82 MB
Техническая документация Руководство пользователя преобразователи частоты SystemeVar 630Руководство пользователя преобразователи частоты SystemeVar 630
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 3.74 MB
Техническая документация Каскадное управление насосами STV630Каскадное управление насосами STV630
Дата документа: 18/01/2024
Формат PDF
Размер 1.39 MB
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