Продукты
STV630U40N4
Преобразователь частоты STV630 4 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV630U40N4
STV630U40N4
STV630U40N4
STV630U40N4
STV630U40N4
STV630U40N4
STV630U40N4

Преобразователь частоты STV630 4 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора

Референс: STV630U40N4
Линейка SystemeVar

Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 4 кВт; In = 9 А. LED панель оператора. Без встроенного DC-реактора. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 5DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты IP20. Без слота для карты расширения. Без встроенного светодиода состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер A2. ШxВxГ (мм): 109х129х148. Вес: 0,96 кг.

Спецификация
Технические характеристики
EC001857 Преобразователь частоты
Ширина 290 мм
Высота 922 мм
Глубина 323 мм
С блоком управления Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040907261517.51517 см. 1.5кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог SystemeVar STV630
Дата документа: 02/02/2024
Формат PDF
Размер 3.3 MB
Каталог SystemeVar STV630
Техническая документация Руководство по эксплуатации SystemeVar 630
Дата документа: 16/01/2024
Формат PDF
Размер 1.82 MB
Руководство по эксплуатации SystemeVar 630
Техническая документация Руководство пользователя преобразователи частоты SystemeVar 630
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 3.74 MB
Руководство пользователя преобразователи частоты SystemeVar 630
Техническая документация Каскадное управление насосами STV630
Дата документа: 18/01/2024
Формат PDF
Размер 1.39 MB
Каскадное управление насосами STV630
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