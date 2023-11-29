Преобразователь частоты STV900H 110 кВт 690В. Кран/Подъемник
Преобразователь частоты STV900H 110 кВт 690В. Кран/Подъемник
Референс: STV900C11Y6H
Спецификация
Технические характеристики
EC001857 Преобразователь частоты
Ширина 325 мм
Высота 680 мм
Глубина 365 мм
С блоком управления Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409080214
|78.4
|43.3
|46.8
|см.
|67
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог SystemeVar STV900Каталог SystemeVar STV900
Дата документа: 29/11/2023
Формат PDF
Размер 30.08 MB
Техническая документация Руководство по эксплуатации STV900HРуководство по эксплуатации STV900H
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 14.34 MB
Д-ТР ТС-НВО ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22
Формат PDF
Размер 1.94 MB
Срок действия: 08/11/2022 - 07/11/2027
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