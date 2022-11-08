Продукты
STV900D15N4L
Преобразователь частоты STV900L 15 кВт 400В. Лифт
STV900D15N4L
STV900D15N4L
STV900D15N4L
STV900D15N4L

Преобразователь частоты STV900L 15 кВт 400В. Лифт

Референс: STV900D15N4L
Линейка SystemeVar

Преобразователь частоты SystemeVar 900L (STV900L). Номинальная мощность: 15 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 32 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 220х180х320. Вес: 6,3 кг.

Спецификация
Технические характеристики
EC001857 Преобразователь частоты
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091308964232.533 см. 7.4кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Д-ТР ТС-НВО ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22
Формат PDF
Размер 1.94 MB
Срок действия: 08/11/2022 - 07/11/2027
ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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