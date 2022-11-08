Преобразователь частоты STV900L 18 кВт 400В. Лифт
Преобразователь частоты STV900L 18 кВт 400В. Лифт
Референс: STV900D18N4L
Преобразователь частоты SystemeVar 900L (STV900L). Номинальная мощность: 18,5 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 38 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 290х220х470. Вес: 20,3 кг.
Спецификация
Технические характеристики
EC001857 Преобразователь частоты
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409130902
|60.5
|46.5
|42
|см.
|23.7
|кг.
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Фильтры
Тип документа
Д-ТР ТС-НВО ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22
Формат PDF
Размер 1.94 MB
Срок действия: 08/11/2022 - 07/11/2027
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